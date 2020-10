Secretarul general adjunct al Guvernului, Costel Barbu, a anunțat, într-un mesaj pe Facebook, că este infectat cu coronavirus. El a intrat în izolare și susține că nu a avut contact cu colegii din Guvern. „Vă anunț pe această cale că începând de luni mă aflu în izolare. Am avut simptome ușoare de răceală și am […] The post Secretarul general adjunct al Guvernului, Costel Barbu, are COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.