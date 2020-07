Secretarul general al NATO isi dezvaluie preferintele muzicale - Leonard Cohen și Bruce Springsteen sunt in top

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, şi-a dezvăluit vineri gusturile muzicale la emisiunea Desert Island Discs de la BBC Radio 4, semnalează Reuters. În topul fostului premier al Norvegiei figurează Bruce Springsteen, Leonard Cohen şi fiica sa, Catharina Stoltenberg, notează Agerpres.

Piesele menţionate de oficialul Alianţei Nord-Atlantice sunt So Long Marianne a lui Cohen, Hungry Heart de Springsteen şi una 'puţin diferită de ceea ce ascultam în anii 1970', No Harm, a duetului norvegian Smerz. El a recunoscut că formaţia de muzică electronică este specială din punctul lui de vedere, fiindcă una din membre este fiica sa.Tatăl lui Stoltenberg a fost şi el diplomat - unul care credea în 'diplomaţia la masa din bucătărie' şi care a avut ca invitaţi la micul dejun mai mulţi luptători pentru libertate, inclusiv pe activistul anti-apartheid Nelson Mandela, ajuns ulterior preşedinte al Africii de Sud.Înainte de a fi secretar general al NATO, Jens Stoltenberg a colaborat cu Mandela pentru Alianţa Globală pentru Vaccinuri şi Imunizare (GAVI), ceea ce i-a inspirat o altă preferinţă muzicală: 'Free Nelson Mandela' (Eliberaţi-l pe Nelson Mandela') a trupei britanice The Special AKA.Printre mărturisiri făcute ascultătorilor britanici, Stoltenberg a vorbit despre dificultăţile sale cu cititul până la vârsta de 10 ani, despre moartea surorii sale şi despre pierderea unor prieteni în atacurile teroriste comise în 2011 în Norvegia de Anders Behring Breivik.Reuters menţionează şi trecutul de activist pentru pace al lui Stoltenberg şi opoziţia lui faţă de aderarea Norvegiei la NATO. Acum, ca lider al Alianţei, el a ţinut să transmită 'un mesaj preşedintelui Trump şi tuturor aliaţilor din NATO - acela că nord-americanii şi Europa trebuie să fie uniţi, în special când vedem ascensiunea Chinei, care schimbă efectiv balanţa globală a puterii'. 'Sigur că NATO este bună pentru Europa, dar este bună şi pentru Statele Unite. Pacea, stabilitatea în Europa sporesc şi securitatea Americii de Nord şi a Statelor Unite', a insistat el.