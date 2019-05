Secretarul general al NATO nu a reusit sa convinga Turcia sa nu achizitioneze sisteme antiracheta rusesti

Consecintele planurilor pe care le are Turcia de a desfasura sisteme de aparare antiracheta rusesti S-400 starnesc ingrijorare, in conditiile in care Washingtonul a atentionat in mod ferm ca va impune sanctiuni, a declarat luni secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in timpul unei conferinte de presa sustinute la Ankara, dupa intrevederea avuta cu ministrul de externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, informeaza Reuters si dpa.