Secretarul general al ONU: Este cea mai mare criza dupa Al Doilea Razboi Mondial

Antonio Guterres, Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, a declarat marţi că planeta nu reuşeşte să lupte coordonat împotriva coronavirusului şi a lansat un plan pentru uşurarea impactului socio-economic al pandemiei. ”Este cea mai gravă criză cu care ne-am confruntat de la cel de-al Doilea Război Mondial”, a declarat şeful ONU într-o conferinţă de presă The post Secretarul general al ONU: Este cea mai mare criză după Al Doilea Război Mondial appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.