Secretele sotilor Rednic pentru o casnicie fericita: ''Ne-am educat unul pe celalalt''

sotii Rednic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cornelia si Lupu Rednic sunt de 27 de ani impreuna, iar secretul casatoriei lor care a rezistat in timp a fost comunicarea, buna intelegere si descoperirea celuilalt in timp. Artistii de muzica populara au fost duminica invitatii Florentinei Fantanaru la ”De-a viata ascunselea”. „Ne-am educat unul pe celalalt. Am invatat unul de la celalalt. Am invatat lucruri esentiale pentru viata de la Cornelia. In familia noastra mereu am comunicat. Daca vrem sa facem ceva, ne canalizam pe un lucru, nu pe zece. Am invatat de la Cornelia cum sa ma comport. Ea a copilarit la oras, eu la tara. Eu am venit cu traditiile, ea cu cultura orasului si educatia”, a subliniat Lupu Rednic. Ne-am format u ...