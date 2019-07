Secretele succesului lui Taylor Swift, vedeta cu cele mai mari incasari in 2019

Taylor Swift google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Taylor Swift (29 de ani) ocupa prima pozitie in clasamantul celor mai bine platite staruri din lume in ultimul an. Cu 185 de milioane de dolari, fara a scadea taxele, Taylor Swift ii poate face gelosi pe Cristiano Ronaldo, Kanye West si Ed Sheeran. Taylor Swift culege roadele celui mai recent turneu muzical al ei, „Reputation”. Inceput in 2018, pentru promovarea albumului Reputation, turneul a devenit evenimentul muzical cu cele mai mari incasari din istoria SUA (peste 266 de milioane de dolari). Cantareata americana a avut in perioada iulie 2018 - iulie 2019 un succes nebun, fiind declarata de revista Forbes „celebritatea cu cele mai mari incasari in ultimul an”. Cu 185 de milio ...