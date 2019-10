Secretul lantisorului cu trei inimioare, dovada ca Luiza Melencu e in viata! Lovitura pentru anchetatori

luizamed1

Familia fetei crede ca are dovada ca Luiza Melencu e in viata si sustine ca lipsa unor obiecte ale acesteia dintre probele anchetatorilor este dovada clara in acest sens. Teoria ca tanara a fost traficata alaturi de Alexandra Macesanu prinde tot mai mult contur pentru mama Luizei.

Dosarul Caracal a ajuns intr-un punct mort, iar procurorii incearca din rasputeri sa gaseasca adevarul. Gheorghe Dinca a devenit din ce in ce mai putin comunicativ cu politistii, iar marturia cuscrului acestuia din urma cu cateva zile a aruncat in aer ancheta: barbatul sustinea ca tinerele ar fi fost traficate in strainatate.

Dovada ca Luiza Melencu e in viata: lantisorul cu trei inimioare!

Mama Luizei Melencu e din ce in ce mai convinsa ca fiica ei nu a fost ucisa si ca anchetatorii incearca sa dea un verdict la indemana in loc sa caute adevarata pista a disparitiei acesteia. Monica Melencu a vorbit despre secretul lantisorului cu trei inimioare, care nu s-a gasit acolo unde Gheorghe Dinca a sustinut ca le-ar fi omorat pe fete. Este proba ca Luiza Melencu nu ar fi murit.

„Nu mi se spune nimic. Fiica mea avea un lantisor cu trei inimioare. Nu mi s-a aratat niciun obiect. Atunci cum pot sa cred ca fiica mea este moarta? Eu cred ca acest caz este musamalizat. Cand a disparut fiica mea, sotia dl Dinca era prin preajma.

In cazul Alexandrei, fiica dansului a fost prin preajma. Are familia suspecta. Eu spun ca aceste fete nu sunt moarte. Eu cred ca acest caz se vrea musamalizat. Sa imi ceara test ADN. Ar trebui sa mearga pe alta pista. Fetele sunt traficate”, a declarat Monica Melencu, conform Wowbiz. O adevarata lovitura pentru anchetatori, asa cum este si aceea legata de gasirea telefonului Luizei.

Telefonul Luizei, activ la Arad! “Acum pot fi contactata”

Tot mama acesteia a dezvaluit ca mobilul se afla la Arad! Conform femeii, procurorii nu ar fi luat masurile necesare pentru a-l recupera.

„Exact cum s-a spus si cu luni in urma: ‘Acum pot fi contactata. Sunt disponibila. Luiza’, ceva de genul acesta. Nu stiu prea multe ca nu l-am intrebat, dar exact ce mesaje primea si prima data. Telefonul a fost localizat la Arad, dar nu s-a facut deloc aceasta investigatie. S-a zis ca e la Arad, dar nu s-a facut nimic”, a afirmat Monica Melencu pentru Antena 3.

Se putea pierde in tonele de haine gasite in curtea lui Gheorghe Dinca?

Detaliul legat de lantisorul cu trei inimioare al Luizei Melencu este unul cat de poate de complex. La inceputul anchetei, in curtea lui Gheorghe Dinca era un adevarat haos.

Procurorii au adus excavatoare pentru a cauta in gropile cimentate, dar si pentru a ridica tonele de fier. In ceea ce priveste hainele si alte obiecte ce ar fi putut apartine Luizei Melencu, Alexandrei Macesanu, dar si altor persoane de sex feminin, lucrurile erau extrem de complicate. Asta pentru ca s-au gasit peste doua tone de haine! Procurorul sef adjunct al DIICOT, Georgiana Hosu, vorbea despre haosul descoperit.

„Nu pot sa va descriu. Sunt copaci, sunt animale, sunt lucruri aruncate unele peste altele, sunt camioane de haine vechi, care trebuie luate la mana si analizate, sunt gropi, nu stiu de ce sapate. A fost atelier auto aici. Sunt lucruri ingramadite, obiecte care nu ar avea ce sa caute acolo.

Va dau un exemplu: o barna de lemn suspendata pur si simplu. Sunt lucruri care trebuie analizate, cercetarea la fata locului trebuie facuta in conditii legale. E o groapa plina cu haine vechi, nu se pot face procente (cate haine de dama, cate de barbat – n.r.). Sunt cercetate pe rand gropile, dar e un efort maxim, se prelucreaza probe. Zona poate fi contaminata, ca atare trebuie sa fim foarte atenti”, sustinea procurorul Hosu, conform HotNews.

Asadar, intr-un astfel de loc plin de haine vechi si alte tone de lucruri nefolositoare, un lantisor cu trei inimioare s-ar fi putut pierde extrem de usor. Cum insa anchetatorii nu au descoperit obiectul de la gatul Luizei, familia Melencu spera in continuare intr-o minune si este extrem de convinsa ca fata a fost scoasa din tara in scopul exploatarii ei sexuale.

