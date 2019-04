Secretul lui Cristiano Ronaldo: Puterea mea vine din antrenamentele intense

Cristiano Ronaldo a realizat o ședință foto pentru a-și promova noua linie de lenjerie intimă SS19 CR7. Atacantul portughez a făcut poze la bustul gol, îmbrăcat doar în boxeri, pe un fundal care duce cu gândul mai degrabă la desene animate, potrvit mediafax.

Ideea campaniei realizată de jucătorul în vârstă de 34 de ani este să își încurajeze fanii să își descopere super-puterile. Cuvintele folosite de Ronaldo în această acțiune de a-și promova produsele sunt: "putere", "încredere" și "forță", calități despre care lusitanul a precizat că l-au dus pe calea succesului.

"Fiecare are puterea lui, totul constă în a afla care este forța ta unică. Puterea mea vine din antrenamentele intense, așa devin puternic din punct de vedere psihic. Dar de asemenea sunt foarte fericit că am puterea să îi inspir pe ceilalți să lupte pentru a-și îndeplini visele", a spus Cristiano Ronaldo, potrivit The Sun.

Superstarul portughez a câștigat titlul cu Juventus în Serie A, fiind al treilea campionat din Europa în care câștigă, după La Liga și Premier League.

Juventus caută înlocuitor pentru Allegri

Chiar dacă a adus al optulea titlu consecutiv al lui Juventus, Massimiliano Allegri (51 de ani) riscă să fie demis de la campioana Italiei la finalul acestui sezon. Oficialii clubului ar fi întocmit deja o listă cu posibilii antrenori care ar putea prelua echipa din vară, anunţă cotidianul Il Giornale.

Antonio Conte ar fi unul dintre antrenorii aflaţi în capul listei. Ar fi al treilea mandat la ”cârma” lui Juventus pentru antrenorul de 49 de ani, care a cucerit trei titluri de campion al Italiei, toate ca antrenor al torinezilor. Acesta s-a despărţit de Juventus în 2014, iar de atunci a fost selecţionerul Italiei şi a antrenat-o pe Chelsea, formaţie cu care a cucerit şi un titlu de campion.

Un alt tehnician dorit de torinezi din sezonul următor ar fi Pep Guardiola, actualul antrenor al celor de la Manchester City, formaţie cu care a ratat, pentru al doilea sezon la rând, calificarea în semifinalele Ligii Campionilor. Totuşi, sub comanda catalanului, City a câştigat titlul în sezonul precedent şi se luptă cu Liverpool pentru ”coroana” din Premier League în acest sezon.

Cinci titluri de campion, patru Cupe ale Italiei şi două Supercupe a cucerit Juventus sub comanda lui Max Allegri. Acesta mai are în palmares un titlu şi o Supercupă, câştigate pe vremea când o pregătea pe AC Milan. Aglianese, Spal, Grosseto, Lecco, Sassuolo şi Cagliari sunt celelalte cluburi din CV-ul antrenorului italian.