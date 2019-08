'Secretul lui Raoul Taburin' și 'Bucataria Iadului', intre premierele cinematografice ale weekendului

Comedia „Secretul lui Raoul Taburin/ Raoul Taburin” şi filmul de acţiune „Bucătăria Iadului/ The Kitchen” se numără între filmele care rulează în cinematografele româneşti începând de vineri, potrivit news.ro.

Regizată de Pierre Godeau, pelicula spune povestea lui Raoul Taburin, un geniu al bicicletelor. El poate depista orice defecţiune doar folosindu-şi auzul. Puţini ar crede că Raoul ascunde un secret care îl bântuie şi pe care a tot încercat să-l împărtăşească: în ciuda experienţei sale de mecanic, el nu-şi poate ţine echilibrul pe două roţi.

Din distribuţie filmului bazat pe romanul grafic omonim al lui Jean-Jacques Sempé fac parte Benoît Poelvoorde, Edouard Baer şi Suzanne Clément.

Scenariul este scris de Guillaume Laurant („Amélie" şi „A Very Long Engagement"). Lungmetrajul este distribuit în România de Independenţa Film.

„Bucătăria Iadului", regizat de Andrea Berloff, le are în distribuţie pe Melissa McCarthy, Tiffany Haddish şi Elisabeth Moss, care interpretează trei soţii de mafioţi arestaţi de FBI. În anul 1978, ele luptă să îşi menţină poziţia privilegiată în faimosul cartier american Hell’s Kitchen.

Rămase fără protecţie şi venituri stabile, ele decid să preia chestiunile mafiei irlandeze în propriile mâini, reuşind să găsească aliaţi atât în gestionarea problemelor din cartier, cât şi în eliminarea concurenţei.

Lungmetrajul distribuit în România de Vertical Entertainment nu este recomandat minorilor cu vârste sub 15 ani.

Filmul horror „Poveşti de groază de spus pe întuneric/ Scary Stories to Tell in the Dark”, de André Øvredal, spune povestea unei fete care a dispărut misterios cu mulţi ani în urmă. Casa familiei a devenit o ruină, iar legendele care circulă în oraş despre monştrii care ar bântui proprietatea îi fascinează pe adolescenţii locului. Ei găsesc un fel de jurnal al fetei, cu monştri care încep să prindă viaţă şi să terorizeze fiecare adolescent din grup.

Documentarul „Young Picasso”, regizat de Phil Grabsky, va rula vineri, de la ora 19.00, la Happy Cinema.

El explorează modul în care oraşele Málaga, Barcelona şi Paris au influenţat arta şi viaţa unui dintre cei mai importanţi artişti ai lumii. Filmul analizează două perioade cheie din cariera maestrului - pe cea „Albastră” şi pe cea „Roz” - până în 1907, când a fost finalizată lucrarea „Domnişoarele din Avignon”.

Realizat în colaborare cu cele trei muzee Picasso din Málaga, Barcelona şi Paris, filmul explică devenirea lui Picasso.