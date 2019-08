SECRETUL MIHAELEI BORCEA! A acceptat derapajele fostului sot cu ajutorul unui maestru reiki

Cum a reusit Mihaela Borcea sa treaca senina peste momentele in care Cristi Borcea o insela, sau divorta sau i-o aducea la firma pe amanta devenita intre timp sotie?



Ei bine, femeia a apelat nu la ajutorul unui psiholog, asa cum fac vedetele internationale, ci la cel al unui maestru reiki, dar si la rugaciunile calugarilor ortodocsi din Grecia.



Mihaela Borcea a reusit sa-si pastreze calmul si sa aiba un comportament care necesita multa stapanire de sine cand Borcea a parasit-o, apoi cand s-a recasatorit cu amanta Alina Vidican si mai tarziu cand i-a trimis-o pe aceasta din urma la salonul de infrumusetare sa aiba grija de ea.



Cum a facut Mihaela sa-si pastreze calmul in momente in care oricare alta femeie ar fi explodat de furie? Ei bine, fosta doamna Borcea a avut ajutor paranormal din partea unui maestru reiki renumit, Ovidiu Dragos Argesanu, terapeutul multor vedete din Romania. Acesta a echilibrat-o energetic, ajutand-o sa depaseasca pas cu pas fiecare moment de cumpana din casnicia ei cu Borcea.



A luat calea manastirilor din Grecia



Inca din perioada casniciei cu dinamovistul, Mihaela a fost foarte ingrijorata de intoxicatiile cu metale grele pe care doctorii le descopereau atat in analizele ei medicale, cat si in cele ale partenerului ei. Imediat, Mihaela a luat cabinetele medicale la rand, apoi pe cele de medicina alternativa, naturista, dar si calea manastirilor. In acea perioada l-a cunoscut pe Argesanu, cel care avea sa-i devina mentor spiritual.



Femeia il intalnea periodic si acesta ii facea echilibrari energetice, dar o si invata cum sa-si faca singura procedurile, dupa ce a initiat-o. Tot el a sfatuit- o sa apeleze la ajutorul lui Dumnezeu, iar Mihaela a luat calea manastirilor din Grecia, printre care si cea unde se afla moastele Sf. Nectarie sau ale Sf. Spiridon. Rugaciunile nu i-au readus barbatul acasa, dar au ajutat- o sa treaca admirabil peste momente in care oricine altcineva ar fi rabufnit si s-ar fi scandalizat.

