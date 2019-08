Secretul Simonei Halep s-a aflat. Chiar sportiva l-a dezvaluit

Simona Halep 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep se pregateste intens de US Open, iar saptamana viitoare va juca in prima runda cu o adversara venita din calificari. La editia de anul trecut, Halep a pierdut din primul tur. Halep a dezvaluit unul dintre secretele sale: lucreaza de aproape doi ani si cu un psiholog. Pe ce loc a ajuns Simona Halep in Clasamentul WTA “Lucrez cu o doamna psiholog de aproape doi ani si m-a invatat niste exercitii pentru a trece peste aceste stari de nervozitate. M-a ajutat sa ma accept asa cum sunt, chiar daca sunt o persoana emotiva, si, din momentul acela, am inceput sa imi controlez emotiile pe teren. Am inceput sa ma pretuiesc mai mult ca persoana, sa ma apreciez mai mult cand fac lucruri bune si, ...