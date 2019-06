Secretul vitalitatii lui Marian Nistor, la 75 ani. ‹‹Imi tin sotia mereu de mana...››

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Solist si compozitor de legenda, Marian Nistor inca traieste, la 75 de ani, marea dragoste. Si asta se vede pe el, la fiecare aparitie publica, fiindca nu exista iesire in oras ori la evenimentele unde este invitat la care sa se afiseze fara Dorina, sotia lui, pe care o tine in permanenta de mana. "De mult nu mai numar aniversarile mele, mai importanti pentru noi doi, eu si doamna mea frumoasa, Dorina Paraschiv, sunt anii de la cununia noastra religioasa. Mai avem un pic si sarbatorim 10 ani de cand am devenit sot si sotie in fata lui Dumnezeu. Ne vom bucura impreuna in cel mai romantic mod, caci Dorina merita toata atentia mea. De ce nu, poate mergem la biserica si, tot tinandu-ne de maini, ne facem o noua promisiune de via ...