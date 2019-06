Sectia de anchetare a magistratilor a decis retragerea apelului din dosarul in care Sebastian Ghita a fost achitat la fond

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorii Sectiei de anchetarea magistratilor au decis sa retraga apelul din dosarul de la ICCJ, in care sunt vizati Sebastian Ghita si mai multi fosti procurori si sefi de politie din Prahova, acestia fiind achitati in prima instanta. Surse judiciare au declarat, ca Sectia de anchetare a magistratilor a decis sa retraga apelul din dosarul lui Sebastian Ghita, de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. In aceasta cauza, Sebastian Ghita a fost cercetat alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova. Sebastian Ghita, despre declaratia de amor a lui Kovesi: „Nu am avut nicio relatie cu Kovesi sau Udrea” Magistratii trebuie sa ia act de cererea Sectiei. In prima instanta, fostul deputat Ghita a fost achitat, ...