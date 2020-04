Sectia de Nefrologie a Spitalului ''Sfantul Ioan'' inchisa, dupa ce un pacient a fost depistat cu noul coronavirus

Secţia de Nefrologie a Spitalului "Sfântul Ioan" este închisă, iar personalul medical în izolare începând de miercuri, după ce o pacientă care făcea dializă a fost testată pozitiv la noul coronavirus, a declarat, pentru AGERPRES, directorul medical, Bogdan Geavlete. "Toată lumea este asimptomatică, dar având în vedere că s-a testat pozitiv un pacient am hotărât să trimitem în izolare tot personalul. Se testează pentru protecţie personalul medical. Măsurile sunt corecte. Toată lumea este asimptomatică. Doar Secţia de nefrologie este închisă. Pacienta depistată cu COVID-19 era asimptomatică. Noi am testat pacienta respectivă ca măsură de prevedere pentru pacienţii dializaţi. Era în dializă. Am văzut ce se întâmplă, pericolul cu dializa. I-am testat pe toţi (...) şi un test a venit pozitiv", a spus Bogdan Geavlete. El a precizat că pacienta testată pozitiv a fost transferată miercuri în altă unitate medicală. AGERPRES/(A - autor: Roberto Stan, editor: Claudia Stănescu, editor online: Simona Aruştei)