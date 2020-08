Sectorul 3 a ramas fara primar

Edilul sectorului 3, Robert Negoiță, și-a pierdut mandatul de primar, în urma ordinului emis de prefectul Capitalei. Anunțul a fost făcut de liderul consilierilor municipali USR, Ana Ciceală, care a postat și documentul emis de prefect. „Robert Negoiță și-a pierdut mandatul de primar. Prefectul Bucureștiului tocmai a constatat formal asta. Bravo colegilor USR Sector 3 […] The post Sectorul 3 a rămas fără primar appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.