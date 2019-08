Secvente socante din noaptea de dinaintea crimei: Alexandra fost tinuta pe jos si legata cu sfoara de patul metalic in care a dormit Dinca

dinca casa interior

Dupa ce politistii si criminalistii au cules probe materiale, Gheorghe Dinca le-a dat mai multe detalii, inclusiv cum s-a asigurat ca fata nu poate fugi, in noaptea de miercuri spre joi.

Chiar daca Gheorghe Dinca se limiteaza la a da explicatii extrem de sumare legate de crimele pe care le-a comis, investigatorii au reusit sa contureze, in baza urmelor ridicate la cercetare, secvente dramatice traite de Alexandra in captivitate.

Asasinul a dormit in pat, iar Alexandra pe podea, legata cu sfoara

Anchetatorii au aflat ca fata a fost legata strans cu sfoara groasa de scheletul metalic al patului din incapere, mobilier prins in perete cu dibluri din fier.

"Am facut un fel de reconstituire a ceea ce s-a intamplat in camera. Am comparat informatiile furnizate de Alexandra la telefon cu ceea ce puteam vedea noi, din pozitia in care am stabilit ca se afla" au declarat politistii.

”Urmele gasite si declaratiile barbatului ne-au condus la ipoteza ca Dinca a dormit o noapte cu fata in camera. Si a recunoscut. Ca s-o supravegheze, el a dormit in patul pe care era asezata o saltea, iar Alexandra pe jos legata strans cu o sfoara pentru baloti de scheletul metalic al patului, de fapt de unul dintre picioarele patului”, spun investigatorii.

Intr-adevar nu exista urme mari de sange in casa. Ipoteza principala este aceea ca, dupa ce a fost ucisa cu o puternica lovitura de pumn, asa cum sustine criminalul, trupul fetei a fost bagat, imbracat, in butoiul din curte si incinerat. Focul a fost intetit cu benzina aruncata peste lemnele aprinse sub butoi, iar peste trup criminalul a pus vaselina.

Sute de urme in casa groazei

La cercetarea ”casei groazei” participa politisti de la ”Omoruri” si criminalisti de la Politia Capitalei, dar si cativa investigatori de la IGP – Directia de Investigatii Criminale care zile in sir, intr-un program de zece ore pe zi, au adunat sute de urme biologice (sange, fire de par), dar si haine care vor fi expertizate atat la INML ”Mina Minovici”, cat si la Institutul de Criminalistica al IGP.

"Avem deja sute de urme care vor fi triate si trimise la analize in functie de importanta lor. Oasele vor ajunge la INML, iar celelate probe, haine si sange, la Institutul de Criminalistica. Volumul de munca e urias, inca mai sunt multe de ridicat de acolo." au mai declarat anchentatorii.

„Pe masura ce vom ridica urme le vom prioritiza si le vom trimite la analize”, au adaugat sursele citate care spun ca cercetarea la fata locului se va intinde pe inca cel putin o saptamana.

Carne de porc imputita

Una dintre informatiile vehiculate dupa cercetarea la fata locului a fost cea legata de descoperirea, in casa lui Dinca, a mai multor pachete cu carne, posibil de om. Surse din ancheta au precizat, pentru Libertatea, ca au existat astfel de pachete gasite intr-un frigider scos din functiune.

Pentru ca trecuse ceva vreme, iar mirosul era cumplit, in primul moment nu a putut fi stabilita provenienta. Chiar la prima analiza, insa, s-a constata ca respective carne era de porc. In rest, pana in acest moment, cercetarea nu a relevat alte bucati de carne sau tesuturi gasite in casa ororilor.

Dinca plange si spune ca ii pare rau

In tot acest timp, Dinca priveste, precum un martor mut, la intreaga desfasurare de forte. Raspunde lapidar la intrebari si sustine ca e obosit, ca nu mai rezita presiunii. Ba chiar, potrivit anchetatorilor, a si plans de cateva ori.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.