Sedinta a Comitetului Local de Combatere a Bolilor dupa cazul pestei porcine de la Butea

Prezenta virusului pestei porcine africane (PPA) a fost confirmata in cazul a doi porci domestici dintr-o gospodarie din satul Butea, comuna Butea. Suspiciunea a fost declarata de medicul circumscriptiei locale sanitar-veterinare in data de 18 septembrie, examenul serologic confirmand in data de 19 septembrie diagnosticul. Ca urmare a acestei situatii, a fost convocat in regim de urgenta, in sedinta extraordinara, in data de 20 septembrie Comitetul Local de Combatere a Bolilor Iasi, in vederea adoptarii planului de masuri pentru stingerea focarului de PPA din Butea. Astfel, pe o raza de 3 km in jurul focarului a fost instituita o zona de protectie, in cadrul careia intrarea/iesirea suinelor in/din exploa ...