Sedinta a CSAT pentru propunerile de buget pe 2020 ale institutiilor cu atributii in domeniul apararii tarii

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) se reuneşte marţi, în şedinţă, la Palatul Cotroceni, pe ordinea de zi aflându-se propunerile de buget pe anul 2020 ale instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării ţării şi securităţii naţionale. Şedinţa CSAT va avea loc începând cu ora 11,00, sub conducerea preşedintelui Klaus Iohannis. Premierul Ludovic Orban a anunţat luni că a primit din partea conducerii PNL susţinerea pentru angajarea răspunderii în cazul legii bugetului de stat şi legii bugetului asigurărilor sociale pe anul 2020, adăugând că data cea mai bună pentru şedinţa de plen a Parlamentului este 23 decembrie. "Am avut o discuţie în care am întrebat dacă există sprijin politic, în cazul în care vom constata că obiectivul nostru de a adopta bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat până la sfârşitul anului nu poate fi atins pe calea dezbaterilor parlamentare, dacă există sprijin pentru angajarea răspunderii şi am primit susţinerea conducerii PNL pentru această procedură în cazul în care luăm decizia de angajare a răspunderii", a declarat Orban. El a prezentat paşii pe care îi presupune angajarea răspunderii, indicând că data cea mai bună este 23 decembrie. Ultima şedinţă a CSAT a avut loc pe 27 noiembrie, pe ordinea de zi aflându-se, între altele, propunerile de rectificare a bugetului de stat al instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale pe anul 2019.