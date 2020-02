Sedinta Birourilor permanente reunite pentru stabilirea calendarului dezbaterii motiunii de cenzura - la ora 17,00

Şedinţa Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului în care se stabileşte calendarul dezbaterii moţiunii de cenzură depuse de PSD va avea loc marţi, la ora 17,00, conform unui anunţ făcut de Camera Deputaţilor. Iniţial, şedinţa a fost programată pentru marţi, la ora 12,00, dar a fost amânată după ce reprezentanţii PSD şi ai UDMR au refuzat să participe. Social-democraţii au precizat că au primit informaţii că în reuniunea de guvern, care începea la ora 14,00, se va adopta o ordonanţă de urgenţă pe tema alegerii primarilor în două tururi. "Au existat informaţii conform cărora Guvernul Orban intenţionează să emită OUG astăzi pentru alegerea primarilor în două tururi. În aceste condiţii, moţiunea de cenzură fiind depusă împotriva angajării răspunderii Guvernului pe acelaşi obiect de reglementare, am hotărât cu toţii, membrii Birourilor permanente reunite din partea PSD, să aşteptăm şedinţa de guvern şi să facem acea şedinţă a Birourilor permanente reunite după şedinţa de guvern, să constatăm dacă informaţiile noastre sunt corecte", a precizat liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis. El a spus că nu îl crede pe premierul Ludovic Orban. "Dacă dumneavoastră îl credeţi pe premier, eu nu-l cred nici până la colţul străzii. Premierul a declarat de nenumărate ori că nu va veni cu modificări în justiţie nici prin angajare, nici prin ordonanţă, nici cu modificarea legislaţiei electorale în ultimele 6 luni. De fiecare dată s-a contrazis singur. Prin urmare, nu putem avea încredere în Ludovic Orban, pentru că ne-a demonstrat în câteva rânduri că a spus una şi a făcut alta", a adăugat Simonis. Alfred Simonis a menţionat că PSD doreşte în continuare ca votul la moţiunea de cenzură să aibă loc miercuri, de la ora 12,00, dar trebuie să se asigure că demersul mai are obiect, în cazul emiterii unei ordonanţe de urgenţă pe aceeaşi temă cu angajarea răspunderii Guvernului. Vicepreşedintele Senatului Alina Gorghiu a criticat, la rândul său, amânarea şedinţei Birourilor permanente, menţionând că parlamentarii PSD nu s-au prezentat la şedinţa de la ora 12,00, apreciind că, de fapt, social-democraţii "nu au voturile necesare" pentru a demite Guvernul Orban. Moţiunea de cenzură "Guvernul Orban/PNL - privatizarea democraţiei româneşti", semnată de 208 parlamentari de la PSD şi UDMR, a fost prezentată luni în plenul Parlamentului. Moţiunea social-democraţilor vine după ce, săptămâna trecută, Guvernul Orban şi-a angajat răspunderea pe proiectul privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin. AGERPRES/(A, AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Florin Marin, editor online: Ady Ivaşcu)