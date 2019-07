Sedinta CEx la PSD pe 22 iulie. Iata ce vor discuta social-democratii - SURSE

psd google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Social-democratii s-ar putea reuni in Comitetul executiv pe 22 iulie. Conform unor surse din partid, acestia vor discuta despre remanierea guvernamentala si vor prezenta date din sondajele de opinie comandate de partid pentru alegerea prezidentiabilului. In ce priveste remanierea, in vizor ar fi Daniel Suciu, vicepremier si ministru al Dezvoltarii, ministrul de Interne Carmen Dan, ministrul Transporturilor Razvan Cuc sau ministrul Agriculturii Petre Daea. Pentru portofoliul Agricultura ar fi luat in calcul actualul secretar de stat Dumitru Daniel Botanoiu sau deputatul PSD Valeriu Steriu, au precizat surse din partid. In ceea ce il priveste pe Daniel Suciu, care a candidat pentru functia de presedinte execut ...