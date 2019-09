Sedinta CGMB: Contractarea unui imprumut si prelungirea termenului de valabilitate pentru eco-vouchere, pe ordinea de zi

Consilierii municipali se vor întruni în şedinţă marţi, de la ora 11.00, pe ordinea de zi figurând 57 de proiecte de hotărâre, printre care se numără: contractarea unui împrumut de 574.000.000 lei pentru refinanţarea datoriei provenită din emisiunea de obligaţiuni, conferirea titlului de Cetăţean de onoare al Capitalei lui Mugur Isărescu şi prelungirea cu două luni a termenului de valabilitate pentru eco-vouchere. Astfel, CGMB va dezbate următoarele proiecte: * Acordarea titlului de Cetăţean de onoare al Capitalei guvernatorului Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu. În referatul de aprobare, semnat de primarul general, Gabriela Firea, se arată că Isărescu, născut pe 1 august 1949 la Drăgăşani, judeţul Vâlcea, este academician, preşedinte al Secţiei de Economie, Sociologie şi Ştiinţe Juridice a Academiei Române. Pe lângă funcţia de guvernator al BNR, îndeplineşte responsabilităţi şi pe plan internaţional, fiind guvernator pentru România al FMI, membru al Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene, membru al Clubului de la Roma şi al Trilateralei. * Pe ordinea de zi a aceleiaşi şedinţe figurează şi un proiect iniţiat de consilierul PNL Cristian Olteanu vizând conferirea titlului de cetăţean de onoare şefului Clinicii ORL a Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central, conf. univ. Corneliu Romaniţan, în semn de apreciere a activităţii medicale. * Termenul de valabilitate a eco-voucherelor ar putea fi prelungit cu două luni, respectiv până la 30 noiembrie, iar perioada pentru decontarea acestora va fi prelungită până la 20 aprilie 2020. Conform raportului de specialitate, în perioada mai-iulie au fost utilizate în cadrul unităţilor comerciale participante la program doar două treimi din totalul de 4.194 de vouchere, iar termenul de valabilitate expiră pe 30 septembrie. În favoarea prelungirii a fost invocat faptul că luna august este perioada efectuării concediilor de odihnă, de unde şi scăderea utilizării eco-voucherelor de către beneficiari. Totodată, "beneficiarii care doresc utilizare eco-voucherelor în vederea achiziţionării unui autoturism nou se găsesc în situaţia în care perioada de timp cuprinsă între comanda şi livrarea unui autoturism nou să depăşească, în anumite situaţii, perioada de valabilitate a eco-voucherelor", se mai arată în raportul de specialitate. * Denumirea de Piaţa NATO ar putea fi atribuită spaţiului public situat la intersecţia dintre str. Izvor cu str. Nicolae D. Staicovici (Sectorul 5), potrivit unui proiect propus de primarul general, Gabriela Firea. În acest loc, Ministerul Apărării Naţionale urmează să realizeze un postament pentru amplasarea drapelelor statelor membre NATO şi a simbolului alianţei. * Reconstrucţia monumentului Pache Protopopescu şi amplasarea acestuia în piaţa cu acelaşi nume sunt prevăzute într-un proiect de hotărâre iniţiat de grupul consilierilor municipali PNL. Astfel, monumentul de for public Nicolae Bălcescu (autor Mircea Spătaru) ar urma să fie relocat din Piaţa Pache Protopopescu în bd. Nicolae Bălcescu, între str. Ion Câmpineanu şi str. Dem. I. Dobrescu. Totodată, monumentul Nicolae Bălcescu ar urma să treacă din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în cea a Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic. În referatul de aprobare se arată că în anul 1903 a fost dezvelit monumentul lui Pache Protopopescu, unul "dintre cei mai buni primari pe care i-a avut Capitala". Operă a sculptorului Ion Georgescu, realizat din marmură de Carrara, monumentul a fost amplasat lângă Biserica Greacă, în actualul Parc Izvorul Rece (fosta Piaţa Pache Protopopescu), fiind demolat de autorităţile comuniste în 1948. * Un al proiect prevede contractarea şi/sau garantarea unei finanţări rambursabile în valoare totală de până la 574.869.000 lei (inclusiv cupoane obligaţiuni), cu o perioadă de maturitate de până la 10 ani. Contractarea se face pentru refinanţarea datoriei publice locale provenite din emisiunea de obligaţiuni realizată de Municipiul Bucureşti în anul 2015. În referatul de aprobare se arată că, în ceea ce priveşte Programul de emisiune de obligaţiuni emise în anul 2015, Municipiul Bucureşti are obligaţia ca la data scadentă de 4 mai 2020 să ramburseze integral rata de 555.000.000 lei şi să achite cupoanele anuale în valoare de 19.869.000 lei aferente emisiunii de obligaţiuni cu maturitate de cinci ani. * Consilierii municipali vor analiza şi un proiect care prevede împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 pentru a decide cu privire la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unei instituţii publice, în domeniul învăţământului, pe modelul centrelor de excelenţă. Este vorba despre o instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1. Aceasta ar urma să îşi desfăşoare activitatea în strânsă colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. În funcţie de resursele existente, centrul de excelenţă poate avea sediul într-un imobil cu destinaţie specială în acest sens sau în cadrul unităţilor de învăţământ care pot asigura condiţiile pentru o bună desfăşurare a activităţilor copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte. * Consilierii municipali vor dezbate un proiect care vizează acordarea a 3.000 de eco-vouchere a câte 15.000 de lei fiecare pentru achiziţionarea de autoturisme noi cu norme de poluare care să asigure un nivel redus de emisii de către transportatori autorizaţi care deţin autorizaţii taxi. Acordarea eco-voucherelor se va face în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat, la cerere, o singură dată pentru un transportator autorizat care deţine o autorizaţie taxi/un număr de autorizaţii taxi eliberate de Autoritatea de Autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti. Eco-voucherul nu este transmisibil şi are termen de valabilitate maximum şase luni, stipulează proiectul. Eco-voucherele vor putea fi utilizate pentru a achiziţiona autoturisme noi cu norme de poluare care să asigure un nivel redus de emisii - Euro 6, non-diesel, hibride sau electrice. * Schimbarea denumirii Parcului Băneasa în Parcul Jersey City este prevăzută de alt proiect. În referatul de aprobare, semnat de primarul general, Gabriela Firea, se aminteşte de hotărârea Consiliului Local Sector 1 din 28 ianuarie privind solicitarea către CGMB de schimbare a denumirii Parcului Băneasa în Parcul Jersey City. * Programul educaţional "Împreună învăţăm despre animale" va fi implementat în şcolile bucureştene, lecţiile urmând să fie susţinute de către formatori specializaţi şi personal din cadrul Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor (ASPA), conform unui alt proiect de hotărâre. ASPA va fi împuternicită să încheie un protocol de colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea implementării programului amintit. * O altă propunere vizează implementarea unor măsuri pentru microciparea, identificarea şi înregistrarea în baza de date a ASPA a unui număr de maximum 5.000 de câini şi 5.000 de pisici fără pedigree, cu deţinător, aflate în proprietatea persoanelor fizice, cu domiciliul sau reşedinţa în Municipiul Bucureşti. Valoarea estimată a microcipării câinilor şi pisicilor, identificării şi înregistrării în Registrul de Evidenţă al Câinilor cu Stăpân şi în baza de date a ASPA va fi de 40 de lei+TVA/câine/pisică. Prin program se subvenţionează microciparea unui număr de maximum trei animale de companie pentru fiecare deţinător, în limita plafonului stabilit, după principiul primul venit, primul servit. AGERPRES/(AS - autor: Irinela Vişan, editor: Mihai Simionescu, editor online: Alexandru Cojocaru)