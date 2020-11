Sedinta CSAT - joia viitoare; Strategia privind vaccinarea anti-COVID-19 - pe ordinea de zi

Şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), pe a cărei ordine de zi este inclusă tematica referitoare la Strategia de vaccinare anti-COVID-19 în România, va avea loc joia viitoare, a anunţat Administraţia Prezidenţială. Şedinţa CSAT, condusă de preşedintele Klaus Iohannis, va avea loc la ora 15,00, în sistem de videoconferinţă. În urmă cu o zi, preşedintele Klaus Iohannis anunţa că strategia de vaccinare anti-COVID va fi aprobată, vineri, în şedinţa de Guvern, iar săptămâna viitoare va fi discutată în CSAT. "Am discutat aceste chestiuni şi cu premierul şi cu ministrul Sănătăţii şi s-a decis ca această strategie de vaccinare să fie discutată şi aprobată în Guvern în prima şedinţă, care probabil va avea loc în această săptămână, vineri, iar săptămâna viitoare aceeaşi strategie să fie luată în discuţie în CSAT, probabil miercuri. Asta rămâne în foarte în detaliu de stabilit", a spus Iohannis, miercuri, la Palatul Cotroceni. El a precizat că, după ce documentul va fi aprobat în Guvern, va fi făcut public şi o perioadă reprezentanţii Ministerului Sănătăţii vor explica întreaga campanie. "După ce va fi dezbătută şi probabil asumată în CSAT, voi mai face şi eu nişte referiri, vor exista conferinţe de presă", a arătat Iohannis. Preşedintele şi-a exprimat speranţa că, în momentul în care vor exista date concludente cu privire la vaccinare, scepticismul cu privire la vaccinul anti-COVID va scădea. "Eu am înţeles că sunt oameni sceptici în ce priveşte vaccinarea. Am înţeles că sunt chiar şi persoane din zona medicală care încă sunt sceptice, însă prin această campanie şi prin procedurile de punere în circulaţie a acestor vaccinuri datele vor fi mult mai clare şi sunt convins că, pe măsură ce campania de vaccinare va avansa, informaţiile vor veni, vor fi verificate, fiindcă pe măsură ce se vor vaccina milioane şi milioane de oameni de pe tot globul vom avea foarte repede date concludente medicale, acest scepticism va scădea şi tot mai mulţi români vor înţelege că asta este metoda prin care se poate stopa pandemia", a subliniat Klaus Iohannis. Şeful statului a avut luni o şedinţă cu ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, şi cu ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, pe tema campaniei de vaccinare anti-COVID-19, considerată o problemă de securitate naţională. AGERPRES/(AS - autor: Florentina Peia, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ady Ivaşcu)