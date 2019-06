Sedinta de Colegiu Prefectural. Detaliu important discutat de ISJ Iasi - FOTO

Genoveva Farcas google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miercuri, 26 iunie, de la ora 11.00, in Sala prof. Doru Constantin Tigau (fosta Sala Verde) a Prefecturii va avea loc o sedinta a Colegiului Prefectural, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Actiuni intreprinse privind calitatea aerului in aglomerarea Iasi. Prezinta Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Iasi 2. Strategiile Inspectoratului Scolar Judetean Iasi in parteneriat cu autoritatile locale in scopul prevenirii fenomenului de bullying in mediul scolar. Prezinta Inspectoratul Scolar Judetean Iasi Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instag ...