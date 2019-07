Sedinta de Consiliu Local! Iata despre ce vor discuta alesii Iasului

Sedinta Consiliu Local google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Plenul Consiliului Local Iasi se reuneste astazi intr-o sedinta ordinara a institutiei. Pe ordinea de zi a sedintei din data de 26 iulie, de la ora 10:00, vor figura cateva zeci de proiecte de hotarare, printre care o serie de rectificari bugetare ale primariei, dar si a unor institutii subordonate, demararea unor investitii noi in oras, precum si unele planuri urbanistice zonale. "Consilierii locali vor discuta un proiect de hotarare privind aprobarea finantarii proiectelor sportive in baza procedurii privind acordarea de finantari din bugetul municipiului Iasi pentru proiecte sportive organizate in baza Legii 69/2000 a educatiei fizice si sportului, ...