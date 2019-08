Sedinta de Consiliu Local la Palatul Roznovanu. Zeci de proiecte, analizate de plenul institutiei

CL Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Plenul Consiliului Local al municipiului Iasi se reuneste intr-o noua sedinta ordinara a institutiei. Pe ordinea de zi figureaza cateva zeci de proiecte de hotarare, printre care o serie de rectificari bugetare, aprobarea organigramelor unor institutii subordonate, precum si avizarea unor planuri urbanistice zonale. In plus, consilierii vor mai discuta si despre aprobarea incheierii unor partaneriate cu alte institutii iesene, dar si un proiect ce tine de aparitia unei structuri in cadrul municipalitatii formate din Politia Locala si Directia de Asistenta Sociala, care sa lucreze alaturi de Politia Nationala pentru a combate cazurile de violenta domestica. "Plenul Consiliului Local va discuta un pro ...