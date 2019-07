Sedinta de Guvern: Ce Ordonanta de Urgenta importanta modifica premierul

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Guvernul va adopta, in sedinta de astazi, un act de modificare a ordonantei de urgenta privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Romane. Institutia va putea coordona, prin Punctul National de Contact Frontex, activitati sub egida Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera. Proiectul de lege pentru modificarea OUG privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Romane introduce in zona de competenta a institutiei urmatoarele: „organizeaza si coordoneaza, prin Punctul National de Contact Frontex din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, activitati sub egida Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta, denumita in continuare Agenti ...