Sedinta de Guvern! Iata cele mai importante proiecte de pe ordinea de zi 

Sedinta de Guvern google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Executivul are spre aprobare, marti, un proiect de hotarare care prevede aprobarea notei de fundamentare pentru crearea unui sistem IT national pentru adoptii. Suma totala a proiectului este de 45.947.000 de lei, echivalentul a 9.705.745 euro. Sedinta va incepe la ora 13:00. Pe ordinea de zi a sedintei de marti a Guvernului apare proiectul de hotarare privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente proiectului de investitii „Sistem Informatic National pentru Adoptie SINA”. „Finantarea proiectului se realizeaza din fonduri externe nerambursabile si de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Muncii si Just ...