Sedinta de Guvern! Iata proiectele de pe masa premierului Viorica Dancila

Executivul ar putea adopta, in sedinta de marti, o ordonanta de urgenta care reglementeaza contributiile de asigurari sociale de sanatate si reducerea cotei de TVA de la 9 la 5% pentru produsele alimentare montane, bio si traditionale, au declarat surse guvernamentale pentru MEDIAFAX. Referitor la subiect, premierul Viorica Dancila a anuntat, sambata la Satu Mare, ca in scurt timp spera ca Guvernul sa adopte reducerea TVA de la 9 la 5% pentru produsele bio si cele traditionale. Ministerul Finantelor Publice a pus, miercurea trecuta, in dezbatere pe site-ul institutiei, ordonanta de urgenta care prevede scaderea TVA la alimente si care reglementeaza plata contributiilor de sanatate.