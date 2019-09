Sedinta de plen a Senatului, suspendata din lipsa de cvorum

Senatul Romaniei 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sedinta de plen a Senatului a fost suspendata astazi din lipsa de cvorum, dupa ce presedintele de sedinta, Robert Cazanciuc, a constatat ca si-au anuntat prezenta in sala, prin vot electronic, doar 22 de senatori. Dupa ce Tariceanu a solicitat, ulterior desfiintarii grupului ALDE si "configurarii"unui grup mixt, negocieri pentru un nou Birou permanent, Robert Cazanciuc a propus o noua sedinta a Comitetului liderilor. Viorica Dancila: "Votul de astazi certifica faptul ca PSD are in continuare majoritate in Parlament" "Noi nu contestam ca ati depus la presedintele Senatului o cerere care atesta ca domnul Melescanu nu mai este membru ALDE, dar presedintele Senatului trebuie s ...