Sedinta de TAINA a PSD inaintea motiunii de cenzura. Viorica Dancila se intalneste cu parlamentarii la Vila Lac

Premeirul Viorica Dancila a convocat, miercuri, la ora 17:30 o sedinta de lucru la Vila Lac cu parlamentarii social-democrati, cu o zi inainte de motiunea de cenzura. Dancila a repetat in nenumarate randuri ca este convinsa ca motiunea nu va trece in Parlament. Viorica Dancila, in PROCES cu cei care i-ar fi folosit numele in mod abuziv Ludovic Orban, presedintele PNL, a afirmat, vineri, ca pe langa cele 237 de semnaturi pentru motiunea de cenzura, vor exista si cel putin sapte voturi in plus de la parlamentari cu care in prezent partidul negociaza.