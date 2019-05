Sedinta de urgenta la PSD

psd google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mai multi lideri judeteni PSD si toti membrii Guvernului vor participa, astazi, la o sedinta de urgenta in sediul PSD din Baneasa, spun surse din partid. Intalnirea are loc pentru a stabili calea de urmat dupa condamnarea liderului PSD Liviu Dragnea la inchisoare cu executare. Se va stabili si o sedinta CEX de urgenta. O varianta de lucru este ca premierul Viorica Dancila sa preia interimatul pana la Congresul PSD, dar si Mihai Fifor isi cauta sustinere. Amintim ca Liviu Dragnea a fost CONDAMNAT la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu EXECUTARE. Decizia este DEFINITIVA. Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de instig ...