Sedinta fierbinte la Primarie. Discutii intense in Consiliul Local - LIVE VIDEO

Zeci de proiecte de hotarare vor intra astazi in sedinta Consiliului Local Iasi. Pe ordinea de zi vor figura cateva proiecte extrem de interesante, la mijloc fiind vorba de unele schimburi de terenuri, demararea unor investitii noi, dar si aprobarea bugetelor societatilor subordonate. Alesii Iasului se vor reuni astazi intr-o noua sedinta ordinara in care se vor dezbate mai multe proiecte de hotarare. In cadrul sedintei se vor discuta peste 30 de proiecte de hotarare, printre care o serie de investitii in infrastructura de transport public, avizarea unor planuri urbanistice zonale, dar si unele schimburi de terenuri pentru demararea de proiecte noi. ...