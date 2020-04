Sedinta importanta la Palatul Cotroceni

O noua sedinta pe tema masurilor pentru gestionarea epidemiei de coronavirus are loc luni la Palatul Cotroceni.

Presedintele Klaus Iohannis urmeaza sa discute cu premierul Ludovic Orban, cu ministrii Finantelor, ministrul Afacerilor Interne, ministrul Apararii Nationale, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, ministrul Sanatatii, ministrul Muncii si Protectiei Sociale si cu seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta Raed Arafat.

Sedinta presedintelui Klaus Iohannis cu prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban, ministrul Finantelor Publice, Vasile Citu, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretar de stat Raed Arafat, pentru evaluarea masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 este programata la ora 12:00

Dupa discutii, presedintele va face o declaratie de presa.

Intalnirea are loc cu cateva ore inaintea sedintei de Guvern in care sunt asteptate noi masuri in contextul pandemiei de COVID- 19, inclusiv cea referitoare la bonusuriel medicilor implicati in tratarea pacientilor infectati.

