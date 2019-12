Sedinta Parlamentului in care Guvernul isi asuma raspunderea pe legile privind prorogarea unor termene in Justitie, abrogarea OUG 51/ 2019 si instituirea unor plafoane de cheltuieli publice, programata joi, la 12:00

Şedinţa Parlamentului în care Guvernul îşi asumă răspunderea pe legile privind prorogarea unor termene în Justiţie, abrogarea OUG 51/ 2019 şi instituirea unor plafoane de cheltuieli publice este programată joi, la 12:00. Cele trei proiecte au fost trimise miercuri Parlamentului. Conform deciziei luate miercuri de Birourile Permanente ale celor două Camere, Parlamentul ar urma să The post Şedinţa Parlamentului în care Guvernul îşi asumă răspunderea pe legile privind prorogarea unor termene în Justiţie, abrogarea OUG 51/ 2019 şi instituirea unor plafoane de cheltuieli publice, programată joi, la 12:00 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.