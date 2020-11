Sediul MApN, luminat in portocaliu de Ziua Internationala pentru Eliminarea Violentei impotriva Femeilor

Ministerul Apărării Naționale marchează „Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor“

Ministerul Apărării Naționale se alătură și în acest an instituțiilor publice și organizațiilor din întreaga lume care sărbătoresc „Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor“ .Astăzi, 25 noiembrie, evenimentul este marcat prin iluminarea sediului central din București, începând cu ora 20.00, în culoarea portocaliu - culoare dedicată luptei împotriva violenței asupra femeilor.MApN susține, în acest mod, eforturile de conștientizare asupra problemei violenței împotriva femeilor și sprijină derularea în România, prin Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse Între Femei și Bărbați, a Campaniei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor.25 noiembrie - Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor a fost stabilită de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite în anul 2000, prin Rezoluția nr. A/RES/54/134, și reprezintă un instrument juridic prin care guvernele, agențiile Națiunilor Unite, organizațiile internaționale și neguvernamentale sunt invitate să organizeze evenimente, în această zi, pentru a atrage atenția publicului asupra problemei violenței împotriva femeilor.Alăturându-se acestui demers, în acest an, România, prin Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, va organiza o serie de evenimente dedicate Campaniei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor care marchează seria a 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor și care se derulează, în fiecare an, în perioada 25 noiembrie (Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor) – 10 decembrie (Ziua Internațională a Drepturilor Omului (adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului).În România, 1 din 4 femei a fost agresată fizic sau sexual de partenerul său sau de fostul partener, cel puţin o dată în viaţă (European Union Agency for Fundamental Rights, 2014).