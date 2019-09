Sef de permise auto, arestat preventiv pentru 30 de zile

permisauto google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Seful Serviciului Permise Auto din Giurgiu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile in dosarul permiselor obtinute fraudulos. Seful Serviciului de Permise Giurgiu, arestat in dosarul permiselor ilegale, lua cate 50 euro pentru a programa cu prioritate candidati la proba practica, cate 300 de euro pentru promovarea probei practice si 100 euro pentru inmatricularea “in regim de urgenta” a masinilor. Seful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatricularea Vehiculelor (SPCRPCIV) Giurgiu, Mitica Vaduva, a fost retinut initial de procurorii DNA sub acuzatia a 10 infractiuni de luare de mita. Anunt important pentru soferi. S-au schimbat regulile pentru reinnoirea s ...