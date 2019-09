Sef din ANAF, urmarit penal. Vezi despre ce este vorba

anaf 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus efectuarea urmaririi penale fata de Stroe Dan, la data faptelor director al Directiei de Investitii Achizitii Publice si Servicii Interne din Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), pentru savarsirea a doua infractiuni de trafic de influenta. Anterior, in aceeasi cauza, procurorii anticoruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale a inculpatului STROE DAN, in aceeasi calitate, sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic de influenta si instigare la spalare a banilor. Mircea Draghici, cercetat de DNA pentru delapidare - UPDATE In ordona ...