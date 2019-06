Sef din IGPR, dupa decesul politistului din Timis aflat in misiune: Daca au existat sincope in organizarea interventiei, vinovatii vor plati

Inspectorul general adjunct al Politiei Romane, comisar sef de politie Florian Dragnea, a declarat, duminica seara, in cadrul unei conferinte de presa care a avut loc la sediul institutiei, dupa decesul politistului din Timis aflat in misiune, ca daca se va constata ca au existat sincope in organizarea interventiei, cei vinovati vor plati.