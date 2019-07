Sefa Inspectoratului Scolar Judetean a facut anuntul! Noi detalii despre BACALAUREAT 2019

Conferinta de presa Genoveva Farcas 1 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cadrul conferintei de presa sustinuta, astazi, 9 iulie 2019 (VEZI LIVE VIDEO AICI), la sediul Inspectoratului Scolar Judetean, de catre prof. dr. Genoveva Farcas, s-a vorbit si despre testul maturitatii, BACALAUREAT 2019. Sefa ISJ Iasi a prezentat noi elemente si statistici ce tin de prima sesiune a examenului de BACALAUREAT 2019. Conform prof. dr. Genoveva Farcas, la Iasi, s-au depus un numar de 1985 de contestatii si ca Iasul are in total 13 decaristi, aici fiind inclusa si eleva Ioana Maria Popa care a sustinut proba de BACALAUREAT pentru olimpici. In alta ordine de idei, rata promovabilitatii, defalcata in functie de filierele din care provin elevii, arata cam asa:& ...