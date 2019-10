Sefa Inspectoratului Scolar Judetean Iasi, la Gala de inchidere a FILIT 2019 - FOTO

Gala de inchidere a FILIT 2019 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cea de a VII-a editie a Festivalului International de Literatura si Traducere s-a incheiat duminica, 6 octombrie 2019, la Teatrul National „Vasile Alecsandri” Iasi, cu ultimul dintre evenimentele realizate in parteneriat de catre Muzeul Literaturii Romane Iasi si Inspectoratul Scolar Judetean Iasi. In calitate de coordonator al proiectului FILIT in scoala ieseana, doamna inspector scolar general, prof. dr. Genoveva Aurelia Farcas, a acordat Premiul liceenilor pentru cea mai indragita carte aparuta in anul 2018. Au intrat in competitie cinci carti semnate de Gabriela Adamesteanu – Fontana di Trevi, Andreeea Rasuceanu – O forma de viata necunoscuta, Bogdan Suceav ...