Sefa TVR castiga cu aproape 1.000 de euro mai mult decat Iohannis. Isi plateste diurna la nivel de ministru

Gradea

Deputatul USR Iulian Bulai, membru in Comisia de Cultura din Camera, ii cere din nou demisia sefei TVR Doina Gradea, prezentand si cateva date despre veniturile pe care aceasta le incaseaza la televiziunea publica, parte din ele declarate nelegale de Curtea de Conturi.



Bulai arata ca sefa TVR, contestata inclusiv de jurnalistii din subordine, care au depus si plangere penala impotriva ei pentru abuzurile de care o acuza, castiga mult mai mult si decat premierul si decat presedintele tarii si, de cate ori pleaca in deplasari externe, isi acorda singura diurne de sute de euro, la grad de ministru.



"Multa incompetenta pe inca si mai multi bani. Sefa TVR, Doina Gradea, are un salariu mai mare decat premierul Romaniei. Ba chiar mai mare decat al presedintelui tarii. Dna Gradea primeste 28.500 lei brut, plus un spor de vechime de 25%, cu aproape 1.000 de euro mai mult decat presedintele si cu peste 1.000 de euro mai mult decat prim-ministrul.



Salariul dnei Gradea e platit din subventie, de la bugetul de stat, din taxe si impozite. Dna Gradea nu e platita nici din teleshoppingul dat in timpul motiunii de cenzura, nici din maretele performante economice ale Televiziunii. Dna Gradea a primit mai multe mariri de salariu anul asta (o data-n mai, o data-n septembrie) decat cei care muncesc pe salariul minim in Romania.



Dna Gradea isi plateste siesi diurne de deplasare in strainatate de doua ori cat ar avea dreptul - la nivel de ministru, desi nu e -, asa ca pe langa cei 28.500 lei brut/luna, incaseaza si 300 euro/zi, neimpozabili, in afara Romaniei (probabil de-aia se duce ea la evenimente internationale, si nu ziaristii TVR)", scrie Bulai pe Facebook.



Ca si comparatie, un jurnalist are dreptul la o diurna de 35 de euro pe zi in tarile din UE.



Deputatul arata ca exista deja un raport al Curtii de Conturi care arata ca majorarile de salariu sunt ilegale.



"Curtea de Conturi a decis anul trecut ca majorarile de salariu pe care si le-a dat dna Gradea sunt nelegale. Dar dna Gradea n-a spus asta nimanui, nici macar membrilor Consiliului de Administratie al TVR, care-s platiti in functie de salariul - iata, nelegal - al dnei Gradea", mai scrie Iulian Bulai.



Gradea sfideaza Parlamentul



El arata si ca Gradea continua sa sfideze Parlamentul, refuzand sa vina la audieri, astfel ca ii cere, din nou, demisia.



"De cei 28.500 lei brut/luna, astazi este a treia oara la rand cand dna Gradea NU vine la audierea Comisiei de Cultura din Camera Deputatilor sa ne spuna si noua, daca poate, cum explica toate acele constatari ale Curtii de Conturi despre cat de dezastruos e managementul la TVR.



Cam cat ar trebui sa cheltuiasca cetatenii Romaniei, din munca lor, pentru ca dna Gradea macar sa se deplaseze la Palatul Parlamentului? Ar trebui sa-i oferim si noi, de la comisie, 300 euro/zi?



I-am cerut dnei Gradea demisia de multiple ori - i-o cer si acum. Am cerut deja in mod repetat si insistent discutarea in Parlament a rapoartelor TVR pe 2017 si 2018 - o cer din nou. Si o s-o fac de cate ori e nevoie", conchide Bulai.



Averea lui Gradea



Potrivit celei mai recente declaratii de avere depuse de Gradea, pe 30 mai, deci care nu include toate majorarile de care vorbeste Bulai, aceasta castiga aproape 18.000 de lei pe luna.



Ea detine un Lexus cumparat in 2009 si doua apartamente. Unul in Bucuresti, de 79,26 mp, caz in care cota ei este de 50%. Celalalt apartament e in Voluntari-Ilfov, are 127 mp, din care ea e proprietara pe 2,56%. In niciunul dintre cazuri nu este trecut si coproprietarul, asa cum legea o cere.



Alte bunuri nu mai sunt trecute in declaratia sefei TVR, insa are foarte multe economii. La BRD are doua conturi, unul in lei in care are suma de 4.112,69 de lei. In cel de euro are 21.025,72 euro.



La Marfin Bank are trei conturi - unul in care are 85,05 lei, unul in care are 3.214,78 euro si unul cu 5.535,54 de dolari.



Are si pensie privata la NN Asigurari de Viata, unde a strans din 2005 194.649,32 lei.

