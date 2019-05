Sefi din Politia Capitalei, prinsi bauti la volan

politia rutiera google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doi sefi din Politia Capitalei au fost prinsi bauti la volan in doar cateva ore. Este vorba despre sefului Politiei Sectorului 4 din Capitala, care a fost oprit in trafic vineri seara, in timp ce se intorcea acasa de la o petrecere. Din acelasi motiv a ramas fara permis si un chestor de la Directia Cazier Judiciar. "In seara de 3 mai a.c., politisti din cadrul Brigazii Rutiere aflati in exercitarea atributiilor de serviciu au oprit mai multi conducatori auto. Doi dintre cei opriti in trafic si testati cu privire la consumul de alcool sunt politisti. Ambilor conducatori auto le-a fost suspendat dreptul de a conduce, fata de unul dintre politisti s-a luat masura sanctionarii contraventionale, pe ...