Sefii Spitalului Judetean Piatra Neamt: "Aparatura din sectia ATI in care s-a declansat incendiul era noua, cu o durata de folosire de aproximativ un an"

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt precizeaza ca cele doua sectii ATi au aviz de la DPS cu privire la circuite, iar zona in care au fost facute interventii pentru extindere nu este functionala si se afla intr-o zona diferita de cea in care a izbucnit incendiul. "Aparatura din sectia ATI in care s-a declansat incendiul era noua, cu o durata de folosire de aproximativ un an", mai arata sursa citata.