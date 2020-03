Seful aeroportului Iasi anunta trimiterea in somaj tehnic a jumatate dintre angajati: 'Din sapte zboruri pe zi Iasi-Bucuresti, am ramas doar cu unul singur'

Jumătate din cei 129 de angajaţi ai Aeroportului Iaşi vor intra în şomaj tehnic, a anunţat luni, directorul aerogării, Cătălin Bulgariu, pierderile înregistrare în această lună fiind de şase milioane de lei, anunță news.ro.

Cătălin Bulgariu a declarat, luni, pentru News.ro că aproximativ 65 de angajaţi din cei 129 de salariaţi ai aeroportului vor intra în şomaj tehnic, cel mai probabil de la 1 aprilie.

Citește și: Iohannis: ‘Dragi pensionari: nu va expuneți inutil unui risc uriaș, limitați orice deplasare în afară domiciliului’

”Acum organizăm turele, pentru că aeroportul Iaşi trebuie să rămână deschis. Dar jumătate din oameni vor intra în şomaj tehnic. Nu am stabilit încă data, noi am vrea cât mai repede. Probabil vor pleca începând cu 1 aprilie. Mai avem doar câteva zboruri pe zi, două-trei pe rute externe şi unul către Bucureşti. Spre Capitală aveam înainte de criză şapte curse pe zi tur-retur, de azi am rămas cu una”, a afirmat directorul aeroportului Iaşi, Cătălin Bulgariu.

El susţine că zborurile de pasageri pe teritoriul României ar trebui sistate pe toată durata perioadei în care este declarată situaţia de urgenţă.

”Am avut în ultimele zile, pe fiecare zbor, persoane care nu declară că au luat avionul din altă parte, dar vin de fapt zone cu risc, dar am avut şi pasageri cu semne vizibile de boală. Am înregistrat pasageri şi cu 40 de grade febră. Ne-am confruntat şi cu persoane inconştiente. O doamnă care intrase în contact cu o persoană confirmată cu coronavirus a considerat că e mai bine să facă un zbor la Bucureşti decât să stea acasă. Cer sistarea zborurilor comerciale de pasageri în România, pentru a limita răspândirea pandemiei”, a mai spus şeful aeroportului ieşean.

Citește și: Tăriceanu: ‘Nu-mi dă pace un gând! Să avem neșansa unor conducători atât de ticăloși. Au știut din timp de acest virus’

Cătălin Bulgariu a precizată că, în această lună, pierderile înregistrate de aeroport se ridică la şase milioane de lei, el anticipând că în lunile aprilie şi mai situaţia financiară va fi şi mai proastă.

”Estimările noastre arată că traficul de pasageri în aprilie va fi cu peste 90 la sută mai mic decât într-o lună obişnuită. De la 115.000 de pasageri vom avea doar 10.000 de călători într-o lună”, a afirmat Cătălin Bulgariu.

Directorul aeroportului ieşean susţine că aerogara nu va fi închisă, ci va trebui să fie operabilă 24 de ore din 24, pentru a putea fi asigurate zborurile militare şi umanitare.