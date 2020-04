Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca: Continuam consultarile cu industriile afectate si vom adopta noi masuri economice sectoriale“

Primul pachet măsuri de sprijin adoptat de Guvernul #PNL pentru românii afectați de criza Coronavirus este în vigoare și produce efecte iar alte măsuri sectoriale sunt în pregătire pentru continuarea sau reluarea unor activități economice.



Aproape un milion de români cu contracte de muncă suspendate și alți profesioniști care si-au intrerupt activitatea pot primi indemnizațiile de șomaj tehnic, mai mult de 200.000 de români au cerut amânarea ratelor la bancă, peste 40.000 de IMM-uri au acces la credite cu garanții de stat și dobândă zero, aproape 30.000 de companii pot obține certificat pentru situații de urgență, popririle și executările silite ale statului au fost suspendate pentru obligațiile bugetare de plată în această perioadă, plus alte facilități fiscale.



Alte măsuri sectoriale au fost deja aprobate în ultimele ședințe de Guvern și produc la rândul lor efecte:



- rambursarea TVA cu control ulterior

- suspendarea impozitului anual specific pentru industria Horeca pentru perioada suspendării activităților

- neimpozitarea avantajelor în natură asimilate salariilor acordate angajaților în izolare (în special pentru transportatori)

- extinderea deducerii din impozitul pe profit a sponsorizărilor pentru spitale și alte instituții publice

- amânarea la plată a TVA în vamă pentru anumite importuri necesare combaterii COVID-19

- creșterea plafonului pentru avansul acordat în contractele de lucrări publice la 30% (în special pentru sectorul construcțiilor)

- suspendarea taxei de spectru pentru radiodifuzori și amânarea la plata a taxei de spectru pentru frecvența radio pentru operatorii telecom pânâ la 31 octombrie 2020

- prelungirea termenului pentru depunerea situațiilor financiare pentru 2019 până la 31 iulie 2020



Continuăm consultările cu industriile afectate și lucrăm în aceste zile în Guvernul Orban pentru a adopta noi măsuri economice sectoriale care să ajute companiile și angajații care își continuă activitatea în această perioadă dificilă:



- scutirea de la obligația de plată a chiriilor pentru operatorii economici care și-au suspendat activitatea în spațiile închiriate ca urmare a măsurilor impuse de starea de urgență și, pe de altă parte, suspendarea impozitului pentru clădiri pentru proprietarii de spații închiriate în care activitatea a fost întreruptă

- exceptarea primelor și bonificațiilor în bani din categoria veniturilor asimilate salariilor acordate angajaților care activează în sectoare economice în contact direct cu clienții (retail, curierat etc.) pe perioadă stării de urgență

- sprijinirea industriei mass-media și a jurnaliștilor prin compensarea parțială a pierderilor din publicitate printr-o campanie de informare publică susținută financiar de Guvern și alte măsuri pentru stimularea cheltuielilor de publicitate

- alte facilități la plata unor obligații fiscale și bugetare datorate de unii operatori economici (turism, industria agro-alimentară, organizatori evenimente etc.)



În același timp, Guvernul Orban, împreună cu Președintele Klaus Iohannis, lucrează pe mai multe paliere și domenii la Planul de relansare economică prin transformarea măsurilor de protecție socială în măsuri active de sprijin a salariaților care își reiau activitatea, scheme de garanții și ajutoare de stat pentru IMM-uri și marile companii pentru capital de lucru și investiții, alocarea de fonduri naționale și europene pentru investiții private și publice, măsuri de sprijin pentru industria locală și de stimulare a consumului de bunuri și servicii produse în România.



Guvernarea liberală sprijină românii afectați de criză, încurajează economia privată, continuă investițiile publice și nu lasă pe nimeni în urmă.