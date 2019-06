Seful CCR a cerut lamuriri despre votantii la referendum. BEC analizeaza azi solicitarea lui Dorneanu

CCR

Biroul Electoral Central (BEC) analizeaza, vineri, o solicitare a presedintelui Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, care a cerut lamuriri referitoare la listele pentru referendumul din 26 mai.



Dorneanu a intrebat, printre altele, de ce numarul votantilor inscrisi pe liste nu a fost identic la cele doua intrebari.



Presedintele CCR a cerut lamuriri in legatura cu sintagma "numarul persoanelor inscrise in lista pentru referendum" si daca aceasta reprezinta "numarul persoanelor inscrise in listele electorale permanente".



Valer Dorneanu mai solicita precizari vizand posibilitatea de a exista un numar diferit de persoane votante pentru prima si cea de-a doua intrebare la referendum.



"Care sunt diferentele existente in procesele verbale intocmite pentru cele doua intrebari de catre Birourile Electorale Judetene ce au condus la consemnarea de catre Biroul Electoral Central a unui numar diferit de persoane la pct. 1 din procesele-verbale, respectiv la rubrica "numarul persoanelor inscrise in lista pentru referendum" (identificare Birouri Electorale Judetene care au transmis date diferite la pct. 1 din procesele verbale si diferenta constatata la fiecare) ", se mai arata in document.



CCR a inregistrat, miercuri, o contestatie prin care este solicitata anularea decretului semnat de presedintele Klaus Iohannis, pentru organizarea referendumului din 26 mai. Totodata, solicitarea este si de a infirma rezultatele referendumului national.



Judecatorii au amanat acest dosar pentru data de 27 iunie, pentru ca noii judecatori ai Curtii sa poata participa la dezbateri. De asemenea, Curtea a primit si o contestatie la una dintre intrebarile formulate la acest scrutin, depusa miercuri.

