Seful demis al Politiei Caracal, reactie de ULTIMA ORA: 'Noi, ca polițiști, am asigurat perfect. Nu puteam sa mergem fara autorizație'

Șeful Poliției Caracal, Nicolae Mirea, a declarat, sâmbătă, pentru MEDIAFAX, că, din punctul său de vedere polițiștii au acționat „perfect” și nu are ce să își reproșeze.

Întrebat de corespondentul MEDIAFAX dacă acțiunea de căutare a Alexandrei a fost una defectuoasă, Nicolae Mirea, șeful demis al Poliției Caracal a răspuns că „polițistul a fost un executant”.

„Eu nu lucrez în dosar. Am făcut percheziția. La percheziții fiecare forță și-a făcut treaba ei. Nu știu ce probă a ridicat criminalistul, pompierul când a secat fântâna nu a găsit nimic mi-a făcut un proces verbal, l-am pus la dosar. Dosarul l-a supravegheat procurorul. Percheziția s-a făcut sub comanda procurorului. Polițistul acolo a fost un executant”, a declarat Mirea.

Întrebat, de asemenea, de ce a așteptat să se facă dimineață pentru a interveni în casa suspectului Gheorghe Dincă, Mirea a spus că fără autorizație nu putea intra noaptea.

„Nu am stat deloc. Noi am muncit. Informațiile au venit la fel, noi am localizat, am muncit. Până am luat autorizările a venit dimineața. Nu puteam să mergem fără autorizație, nu putem intra noaptea”, a mai spus Mirea.

Totodată, întrebat dacă își reproșează ceva în ceea ce privește intervenția de salvare a Alexandrei, Mirea a răspuns negativ.

„Nu, nu (nu am ce să îmi reproșez, mie și echipei – n.r.). S-a acționat perfect. Din punctul nostru de vedere, noi ca polițiști am asigurat perfect, nu se putea altfel”, a răspuns fostul șef al Poliției Caracal.

Acesta a precizat că nu este adevărat că l-a luat pe tatăl Alexandrei la percheziții: „Nu l-am luat, nu puteam. Fiecare echipă și-a făcut treaba. Cu mine când am intrat acolo nu l-am luat. Cum să îl las pe el în față, neapărat de lege? Eu eram apărat de lege când intram, prin autorizație”, a afirmat Nicolae Mirea, șeful demis al Poliției Caracal.

Surse din cadrul Poliției au declarat, pentru MEDIAFAX, că Nicolae Mirea, șeful Poliției Caracal, a fost demis, după intervenția în cazul Alexandrei. Nicolae Mirea lucra în Poliție din 1990, este ofițer și a ocupat mai multe funcții în cadrul Poliției Caracal.

În urmă cu câtea luni, pe numele lui fusese deschisă o anchetă internă la Poliția Olt, după ce, pe Facebook, au apărut imagini cu ofițerul în ținută ce ar fi putut aduce atingere funcției, au declarat surse judiciare.

În urma intervenției de la Caracal, au fost destituiți și șeful Poliției Române, chestorul Ioan Buda, și adjunctul Poliției Olt, Florin Alexe, precum și subprefectul de Olt.

Alexandra, în vârstă de 15 ani, a fost dată dispărută miercuri, iar, joi, fata a sunat la ora 11.00 de trei ori la Serviciul de Urgență 112, anunțând că este sechestrată. Cu toate datele furnizate, Serviciul de Telecomunicații Speciale nu a reușit o locație exactă, ci o arie de căutare, polițiștii având nevoie de 19 ore pentru a intra în imobilul principalului suspect.

Principalul suspect de la Caracal, Gheorghe Dincă, a fost arestat preventiv pentru comiterea infracțiunilor de trafic de minori și viol, dar a contestat măsura.

Gheorghe Dincă este tată a patru copii. În casa lui a fost găsit un bidon cu resturi umane și bijuterii, în special inele, care i-ar fi aparținut Alexandrei.