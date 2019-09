Seful DIICOT arunca bomba in cazul Caracal: “Admit ca este posibil ca..”

Felix Banila a declarat ca analiza ADN pe care o vor face specialistii FBI in cazul Luizei Melencu nu a mai fost folosita ca proba pana in prezent de DIICOT.

„Eu admit ca este posibil, in aceasta ancheta,inca de la inceput si pana in prezent, sa fi facut si greseli. Datorita acestor chestiuni, in momentul actual sunt mai multe controale in derulare. Atat eu, in calitate de procuror-sef DIICOT, cat si procurorul general al PICCJ, Sectia de procurori a CSM, am dispus controale cu privire la mai multe aspecte, tematice si pentru situatii deosebite. Aceste controale sunt in derulare, de aceea nu pot sa comentez nimic pana la momentul finalizarii”, a declarat seful DIICOT.

