Seful DIICOT, despre rezultatele INML: Sasele gasite in butoiul din casa din Caracal contin ADN-ul Alexandrei

Seful DIICOT, Felix Banila, a declarat ca raportul INML arata ca oasele gasite in butoiul din casa din Caracal contin ADN-ul Alexandrei, de aceea anchetatorii considera ca lucrurile sunt deja clare, insa cercetarile nu sunt oprite. „La dosarul cauzei au venit acele concluzii preliminare din care rezulta ca a fost identificat profilul genetic al minorei, in proportie de 99,90%. Din punctul nostru de vedere, acestea sunt oarecum clare pentru noi, insa cercetarile continua", a declarat seful DIICOT, Felix Banilax. DEZVALUIRE in cazul "Caracal"! DIICOT Craiova il monitoriza pe Gheorghe Dinca inainte de rapirea Alexandrei Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, a depus o plangere la Par ...