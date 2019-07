Seful DIICOT s-a dus la Caracal. Iata cine au fost persoanele audiate

Crima Caracal DIICOT google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorii au efectuat noi audieri in dosarul cazului crimelor din Caracal, unul dintre persoanele interogate fiind chiar un vecin de-al lui care desfasoara mai multe activitati si detine si o taraba in piata, potrivit unor surse apropiate anchetei. Surse apropiate anchetei au preciza ca audierile continua in dosarul crimelor din Caracal, unul dintre cei adusi in fata procurorilor fiind un vecin, care apare alaturi de Dinca in unele imagini surprinse de camerele de supraveghere. Senatorul Ioan Stan a rabufnit dupa crimele de la Caracal: " Iohannis nu a facut altceva decat le-a intinat memoria" DIICOT anunta ca Gheorghe Dinca nu a fost implicat in niciun dosar penal in perioa ...